تشكيل لجنة دائمة لتشغيل المباني المدرسية الجديدة بتعليم وادي الدواسر

أصدر مدير التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر، قراراً إدارياً بتشكيل لجنة دائمة أطلق عليها لجنة الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية الجديدة، تتلخص مهامها في تسريع خطط الإحلال للمباني المستأجرة بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية بالإضافة إلى ضمان سرعة تشغيل المباني المدرسية الجديدة وتوفير كافة متطلباتها البشرية والمادية واعتماد تخصيص المباني المدرسية الجديدة وفقاً لمستجدات المصلحة التعليمية، وتوفير التقارير والإحصاءات اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات المعنية.

ويرأس اللجنة مدير التربية والتعليم والمساعد للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: مدير مكتب التربية والتعليم بالسليل خلف بن مفلح العمور، مدير الشؤون الإدارية والمالية ذيبان بن عايض آل زهمول، مدير إدارة المباني والمشاريع مترك بن سلطان الغربي، رئيس قسم شؤون المعلمين عايض بن مجلي آل مجلي، رئيس قسم التخطيط المدرسي محمد بن جمعان آل راشد، رئيس قسم الإشراف التربوي فهد بن عبدالرحمن آل وثيلة، أمين الإدارة مبارك بن عبدالعزيز الصافي، رئيس قسم التجهيزات المدرسية المكلف سهل بن مبارك آل جوبان، مدير مكتب مدير التربية والتعليم عبدالرحمن بن محمد السويس، رئيس قسم تقنية المعلومات عبدالله بن محمد المتعب، رئيسة قسم الإشراف التربوي نورة بنت مبخوت العدلان.