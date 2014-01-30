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وكيل إمارة الباحة يفتتح حملة «النهر الجاري»

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وكيل إمارة الباحة يفتتح حملة «النهر الجاري» وكيل إمارة الباحة يفتتح حملة «النهر الجاري»

    دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري حملة النهر الجاري التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وذلك بقاعة الأمير الدكتور فيصل بن محمد التعليمية بمدينة الباحة.

وتجول الشمري في المعرض المصاحب للحملة الذي يضم مجموعة من اللوحات الإرشادية والتقنيات الحديثة التي وزعت على أربعة أجنحة تهدف للتعريف بالصلاة وأهميتها ومصير تاركها في الدنيا والآخرة، وضرورة محاسبة النفس وكذا التعريف بصفة الوضوء الصحيح وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

بعدها دشن وكيل إمارة منطقة الباحة حملة النهر الجاري بالمنطقة ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الحملة وما تقدمه من برامج ومحاضرات توعوية.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة وألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن يحيى الزهراني كلمة أشار فيها إلى أهمية الحملة التي تقام في المنطقة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وما تحمله من أهداف سامية تسعى إلى إيضاح الأثر الإيجابي للصلاة وما تحققه من الراحة والأمن والحد من الجريمة في حياة الفرد والمجتمع.

تلاها كلمة المدير التنفيذي للحملة فهد السحيم استعرض فيها البرامج والأنشطة المتنوعة التي تتضمنها الحملة للترغيب في الصلاة وكيفية أدائها والحفاظ عليها.

بعد ذلك ألقى الدكتور الشمري كلمة أعرب فيها عن سعادته بتدشين الحملة التي تعنى بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة منوهاً برعاية القيادة الحكيمة لحقوق الدين والدعوة إلى الصلاة وإقامتها إلى جانب دعمها هذه الحملات المباركة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الرئاسة في دعوة الناس إلى الصلاة والحفاظ عليها من خلال استخدامها عدداً من الوسائل المتعددة والمتجددة لترغيب الناس في الصلاة ودعوتهم بالتي هي أحسن، لافتاً النظر إلى أهمية الحملة التي تقوم بالجانب التوعوي بالوسائل المعاصرة والتقنية الحديثة للدعوة إلى الصلاة.

وعبر في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه لهذه البرامج والحملات التي تساهم في حفظ الدين والأخلاق، ولمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسائر منسوبي الهيئات على جهودهم المباركة التي يبذلونها للعناية بالدين.

وفي ختام الحفل قام الدكتور الشمري بتكريم داعمي الحملة فيما تسلم درعاً تذكارياً من مدير فرع الرئاسة بالمنطقة بهذه المناسبة.

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