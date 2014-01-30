مدير الأمن العام يكرم فرقة أمن الطرق تمكن أفرادها من القبض على مطلوبين

كرم مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج في مكتبه بالرياض احدى الفرق التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض لقيامهم بجهود مميزة متمثلة في القبض على مطلوبين في قضيه هامة وتفاعلهما فور تلقيهما البلاغ أثناء جهودهما في الميدان ولقد حضر التكريم كل من اللواء سعد بن حسن الجباري نائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق والعميد زايد بن عبدالرحمن الطويان قائد قوة امن الطرق بمنطقة الرياض.

من جهته قدم العميد الطويان الشكر والتقدير لمدير الأمن العام على تكريمه للفرق المناوبة التي قامت بالقبض على الجناة وبين العميد ان هذا التكريم بمثابة الدافع المعنوي لجميع أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض والحث على بذل المزيد من الجهد والمحافظة على أمن وسلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن الغالي.