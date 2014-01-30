الأمانة تصدر خريطة الرياض الرقمية لتسهيل البحث عن معالم العاصمة

أصدرت أمانة منطقة الرياض خريطة الرياض الحائطية بثوبها الجديد وذلك على مقاس (250سم × 196سم) من خلال استخدام الخريطة الأساسية التي تحتوي على طبقات (حد التنمية وحدود البلديات والأحياء ومسمياتها والطرق والشوارع الرئيسية والمعالم الهامة وغيرها) وتتميز الخريطة الجديدة بسهولة قراءة المعلومات على الخريطة حيث تم تكبير منطقة وسط المدينة في زاوية الخريطة لتسهيل قراءة المعلومات فيها ووضع جداول توضح الأحياء موزعة على البلديات) كما أصدرت أمانة الرياض أدلة خرائط ورقية باللغتين العربية والإنجليزية وبمقاسات مختلفة ويحتوي الدليل المنتج من خلال نظم المعلومات الجغرافية وباستخدام الخريطة الأساس طبقات (البلديات والأحياء والشوارع وتصنيف المعالم وقطع الأراضي واستخداماتها وغيرها).

وأوضح المهندس عامر بن بتال النتيفات مدير عام المساحة والملكيات بأمانة منطقة الرياض بأنه بناءً على توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل فقد تم إصدار بوابة الخرائط الإلكترونية لمدينة الرياض من خلال موقع الإدارة على شبكة الانترنت (http://www.nnalriyadh.com) والتي تخدم المواطنين وموظفي أمانة منطقة الرياض وذلك باستعراض الخرائط وإجراء عمليات البحث والقياسات وطباعة التقارير وجميع الوظائف القياسية المتاحة من خلال نظم المعلومات الجغرافية ويتضمن ذلك (15) بلدية فرعية و(174) حيا و(1817) مخططا و(904663) قطعة أرض في المخططات المعتمدة و(33466) شارعا وجميع المعالم الهامة في مدينة الرياض كما تحتوي التطبيقات على أكثر من (155) ألف نشاط مصنف إلى (مصالح حكومية – المستشفيات والمستوصفات – الأسواق والمراكز التجارية – الجامعات والمعاهد والمدارس – نوادٍ اجتماعية ورياضية – خدمات دينية – الحدائق والمتنزهات – الفنادق – المناطق الصناعية – المطاعم – المناطق التاريخية – الخدمات العامة – البنوك ومراكز الصرافة)، كما وفرت أمانة الرياض كافة تلك المعلومات من خلال إنتاج أقراص مدمجة لخريطة مدينة الرياض الرقمية.

وكانت أمانة منطقة الرياض وفي إطار حرصها على التطور التقني قد أصدرت برنامج واصف على الجوالات الذكية والذي يمكن المستفيدين من استعراض خريطة الرياض والمنتجة في أمانة منطقة الرياض ولاستعلام عن المخططات وقطع الأراضي بأرقام القطع وأرقام المخططات وتحديد مسار الوصول إليها.

إضافة إلى إمكانية البحث عن المعالم والأنشطة بتصنيفاتها (البلديات والأحياء –المستشفيات والمستوصفات – الحدائق والمتنزهات – الدوائر والمصالح الحكومية –الجوامع والمساجد – مناطق صناعية – مطاعم – مناطق تاريخية وسياحية – فنادق –الجامعات والمعاهد والمدارس – بنوك ومراكز صرافة – خدمات عامة – نوادٍ اجتماعية ورياضية – أسواق ومراكز تجارية) وتحديد مسار الوصول إليها.

كما تشتمل خدمة واصف على قارئ الباركود من لوحات العنونة والبحث والاستعلام عن العناوين باستخدام (اسم الحي - اسم الشارع - رقم العقار) وتحديد مسار الوصول إليه وقد تم رفع تطبيق "واصف" والذي يعمل على هذه الأجهزة الذكية بنظامي الأندرويد والآيفون (iOS) إلى سوقي(Play Store) و (AppStore) وإتاحته مجاناً للمستخدمين.