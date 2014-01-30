بلدي حفر الباطن يطلب حصر الأراضي البيضاء في المخططات القديمة

عقد المجلس البلدي بحفر الباطن اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عادي العادي.

وفي بداية الاجتماع رحب المجلس برئيس البلدية الأستاذ نايف بن سعيدان وتمنى له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن والملك.

بعد ذلك وافق جميع أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تعيين الأستاذ عبدالله المطيري أميناً للمجلس البلدي خلال فترة الدورة الحالية.

كما تم الإطلاع على تقرير لجنة الأراضي والتخطيط العمراني وإحالة الموضوع للبلدية لحصر الأراضي الشاغرة في المخططات القديمة مع تزويد المجلس البلدي بالحصر.

وتم الإطلاع على العرض المقدم من نائب المجلس البلدي الأستاذ رضا حمود المخيدش فيما يخص طلب إنشاء جسور المشاة لطلاب المدارس والمواطنين وما تم حيال ذلك وتحديد المواقع الخاصة بذلك لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات البلدية التي تحقق الهدف المرجو والاتفاق مع البلدية، وتم الإطلاع على شكاوى المواطنين ومتابعتها مع البلدية وتزويد المجلس بتقرير بذلك.