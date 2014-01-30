محافظ القاهرة: التطوير مستمر بمحور مصطفى النحاس لحل مشكلة المرور

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن أعمال التطوير مستمرة بمحور مصطفى النحاس بمدينة نصر، وجارى رفع كفاءته بطول 8 كم، بدءاً من تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس، وصولاً إلى شارع محمد متولى الشعراوى، وتشمل أعمال التطوير بالمحور إنشاء الأرصفة وتجديد البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وأعمال الرصف بطول المحور، وتوسعة عرض الشارع لمسافة 10 أمتار لكل حارة، وتحديد أماكن لانتظار السيارات، وحل مشاكل التقاطعات المرورية بالشوارع الأخرى.

وأضاف "السعيد"، خلال تصريحات صحفية، أنه جارى إعادة استغلال وتجهيز مسار مترو مصطفى النحاس، بعد رفع القضبان وتسليمها إلى هيئة المترو، وردم الحارة وتمهيدها لاستغلالها كمسار وحارة معزولة لخطوط النقل العام والنقل السريع، مع المراقبة لمنع أى سيارات أخرى من المرور، على أن يتولى مشروع تطوير محور مصطفى النحاس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تحت إشراف الدكتور أسامة عقيل، استشارى المشروع.

وطالب المحافظ، الشركة المنفذة للمشروع ضرورة تقسيم المشروع إلى أربع أو خمس مشروعات جزئية، وتكليف فرق عمل بكل مشروع تعمل على التوازى، وعلى مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال، وفقاً للجدول الزمنى المحدد، بدلاً من الانتهاء من جزيئة ثم البدء فى أخرى، بما لا يؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة والمحاور الأخرى، مع التشديد على ضرورة رفع كافة الإشغالات والأكشاك، على جانبى شارع مصطفى النحاس، وتمهيد الأرصفة وإخلائها للمارة.