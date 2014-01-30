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التحقيق مع جندي أطلق النار على ضابط بالطائف

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    تحقق شرطة محافظة الطائف مع عسكري برتبة جندي أول في إحدى القطاعات العسكرية، إثر قيامه بإطلاق النار على ضابط برتبة ملازم أول في ذات القطاع، حيث أطلق عليه 4 رصاصات من سلاحه الشخصي، في الطابور الصباحي.

وأفادت معلومات أن الجندي هجم على الضابط عندما كان الجميع ينتظمون في الطابور الصباحي، وأخرج مسدساً شخصياً كان يخفيه في بزته العسكرية، بيد أن الضابط هرب من الموقع عندما شاهده مقدماً عليه من بعيد، ولجأ إلى موقع آمن، بعد أن أخطأته جميع الرصاصات التي أطلقها الجندي، وأصابت مركبته وألحقت بها أضراراً بليغة، وتمت السيطرة على المعتدي، وتسليمه بالسلاح المُستخدم إلى مركز شرطة الحوية.

فيما قال الناطق الإعلامي بشرطة الطائف المقدم تركي الشهري ل"الرياض" إن بلاغاً ورد لمركز شرطة الحوية عن تعرض شخص لإطلاق النار من شخص آخر دون حدوث إصابات به، وحدوث تلفيات بسيارته، وقد تم انتقال الجهات الأمنية المعنية لمباشرة البلاغ، وضبط المتهم الذي يخضع حالياً لإجراءات التحقيق التي لا تزال جارية.

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