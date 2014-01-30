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محافظ بورسعيد يكرم نقيب شرطة أبطل مفعول 750 كيلوجرام متفجرات بحي الضواحي

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محافظ بورسعيد يكرم نقيب شرطة أبطل مفعول 750 كيلوجرام متفجرات بحي الضواحي محافظ بورسعيد يكرم نقيب شرطة أبطل مفعول 750 كيلوجرام متفجرات بحي الضواحي

المحافظ يُكرم نقيب الشرطة

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بتكريم النقيب احمد بلال، ضابط قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية والذى تمكن من ابطال مفعول 750 كيلو من المواد شديدة التفجير موصلة بدوائر كهربية ومجهزة للتفجير والتي تم ضبطها مساء الخميس الماضى فى سيارة نصف نقل وكانت تستهدف نسف عدد كبير من الوحدات السكنية بمنطقة السيدة نفيسة بدائرة حي الضواحي منها عمارتين مخصصتين لاقامة الافراد المغتربين بالمديرية في اطار الاحتفالات باعياد الشرطة .

واشاد المحافظ بجهود الضابط واخلاصه في العمل والقيام بتعريض نفسة للخطورة حفاظا علي ارواح المواطنيين الابرياء موكدا بأن ذلك ليس بجديد علي رجال الشرطة الاوفياء الذين يضحون بدمائهم من اجل راحة المواطنيين .

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