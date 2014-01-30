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غدا.. أولى دورات تدريب نموذج "كى فيكتور" بهندسة القاهرة

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غدا.. أولى دورات تدريب نموذج "كى فيكتور" بهندسة القاهرة غدا.. أولى دورات تدريب نموذج "كى فيكتور" بهندسة القاهرة

ينظم نموذج "كى فيكتور" بهندسة القاهرة، غدا الخميس، أولى دوراته التدربيبة للطلاب المتقدمين للنموذج، حيث ابتكر شباب كلية الهندسة بجامعة القاهرة فكرة لتنمية مهارات بعضهم البعض فى المجال العلمى، حتى يستطيعون مواجهة تحديات العمل بعد تخرجهم.

وأسس الطلاب مؤسسة أطلقوا عليها "كى فيكتور"، وهى بمثابة نشاط طلابى بدأ من كلية الهندسة جامعة القاهرة السنة الماضية، ويهدف لتدريب الطلاب المتقدمين لديها وإعطاءهم الكورسات اللازمة لتطوير مهاراتهم، للوصول بهم لأعلى مستوى فى مجال دراستهم.

وتهدف "كى فيكتور" إلى بناء أول مصنع سيارات مصرى 100%، وأول ناطحة سحاب مصرية، وأول مركز أبحاث وتطوير للأطراف الصناعية فى ، وبذلك ينقسم النشاط إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول فرع خاص بالهندسة الميكانيكية، والفرع الثانى خاص بمجال الهندسة الطبية، والثالث خاص بالهندسة المدنية والمعمارية.

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مصر 365

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