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كمال درويش يثني على ' وقوف ميدو طوال اللقاء أمام اللاعبين '

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كمال درويش يثني على ' وقوف ميدو طوال اللقاء أمام اللاعبين ' كمال درويش يثني على ' وقوف ميدو طوال اللقاء أمام اللاعبين '

(/ أ ش أ /) - أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك، أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق إضافة قوية فى ظل الإمكانيات الفنية التى يملكها.

وقال درويش عقب فوز الزمالك على المنيا في أول مباراة لميدو: "إمكانات ميدو الفنية ظهرت على أداء اللاعبين فى اللقاء".

وتابع "ميدو ظل واقفاً طوال اللقاء على الخط يمنح اللاعبين التعليمات ولديه القدرة على قراءة سير المباراة بشكل جيد".

وأردف "في أول ظهور لميدو كمدير فني قدم مباراة جيدة أمام المنيا ووضحت سرعات اللاعبين العالية ورد فعلهم فى الكرات المشتركة".

وأكمل "النتيجة كانت ستصبح أكبر لو حالف التوفيق فريقنا".

وشدد رئيس الزمالك، على تقديم مجلس الإدارة كل الدعم المطلوب لميدو وجهازه الفني.

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