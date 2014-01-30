مكتوم بن محمد: نسعى لتوفير بيئة عمل مثالية للمصارف

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، مساء أمس، الرئيس التنفيذي لمصرف كردي أجركول، جان بول شفليه، وذلك بمكتب سموه في مركز دبي المالي العالمي.

وأشار سموه خلال لقائه بالرئيس التنفيذي للمصرف إلى مساعي الجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في المنطقة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار، مؤكدا سموه على الجهود البناءة المبذولة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بيئة عمل مثالية وسن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع الأطر العالمية وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بها إلى مستويات وجودة عالية وعالمية لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

جهود

وأثنى سمو نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على جهود العاملين في مصرف كردي أجركول الذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مركزا لعملياته التشغيلية، مرحباً بهم في مدينة دبي لاتخاذهم لها مقرا لعملياتهم في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والإنجازات لمصرف كردي أجركول الفرنسي وبيان مدى حرص البنك على المساهمة في تحقيق رؤية دبي بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

من جهته قال جان بول شفليه إنه "بعد سجل حافل يمتد لأكثر من ستة عقود على تواجدنا في المنطقة، كان قرارنا منذ عامين أن نتخذ من الإمارات مقرا لعملياتنا في المنطقة ويسرنا أن نواصل الاستثمار لتعزيز عملياتنا في دبي ودعم الاستثمارات والتمويل الذي يهدف إلى تطوير قطاع الطيران والبنية التحتية والخدمات العامة. وتماشيا مع إستراتيجية حكومة دبي في ترسيخ مكانة دبي كمركز للصيرفة الإسلامية، فقد أولينا اهتمامنا على هذا القطاع وذلك من خلال فريق مختص يتواجد في فرع شركتنا في دبي للاضطلاع بدوره في قطاع الصيرفة الإسلامية".

حضر اللقاء عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.