افتتاح «التعليم الدولي» في الشارقة بمشاركة 170 مؤسسة

افتتح مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدورة العاشرة لمعرض التعليم الدولي الذي يستضيفه مركز اكسبو الشارقة بالفترة من 29 يناير الجاري ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة واسعة من أكثر من 170 مؤسسة تعليمية متخصصة في التعليم العالي والدراسات العليا من دولة الامارات والولايات المتحدة الاميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا وماليزيا، وكندا، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، لبنان، الأردن، الهند، مصر، سويسرا، تركيا، قطر، هولندا وغيرها، تعرض العديد من الفرص امام الطلاب من المواطنين والمقيمين في الدولة ومن دول مجلس التعاون للالتحاق بالبرامج التعليمية التي تتوافق مع رغباتهم وتوجهاتهم، وستتنوع البرامج ما بين تقليدي كالطب والعديد من التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وجهة

وقال خلال الافتتاح إن المعرض يعد الوجهة المثالية لطلبة المرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والخاصة، للتعرف إلى المسارات الجامعية المتوفرة في الدولة، التي يمكن الالتحاق بها بعد نهاية المرحلة الثانوية، كما يعد فرصة مهمة لأولياء الأمور لمشاركة أبنائهم في الاختيار الصحيح ودراسة البدائل المتاحة والمتنوعة، من التخصصات، التي تقدمها الجامعات والكليات المشاركة .

توجهات

وذكر أن فكرة المعرض وأهدافه تتوافق وتوجهات الوزارة، وحرصها الشديد على تقديم خدمات إرشادية مميزة لأولياء الأمور والطلبة، مؤكداً أن وزارة التربية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الطلبة على التوجه الصحيح نحو مستقبلهم، من خلال ما استحدثته من مبادرات، في مقدمتها توفير منهاج إرشادي للطلبة، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى جانب تدريب نخبة من التربويين وتأهيلهم لتقديم التوجيهات المناسبة للطلبة، نحو التخصصات الأكثر طلباً ، واحتياجات سوق العمل من الوظائف، و متطلبات التنمية .

وأكد وكيل التربية أن المعرض واصل نجاحه هذا العام باستضافة مجموعة من الجامعات والكليات العريقة، مما يجعل مجال الاختيار الصحيح أمام الطلاب والطالبات مفتوحاً ، في الوقت نفسه أشار إلى أن وزارة التربية وفرت - في منصتها بالمعرض -مجموعة من الخدمات الإرشادية المميزة لمساعدة الطلبة على التوجه السليم نحو التخصص الذي يتطلعون إليه ، والذي يتناسب وقدراتهم وميولهم، وذلك عن طريق فريق من المتخصصين وموجهي الخدمة الاجتماعية والمرشدين المهنيين.

جولة

وقام كل من مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم بجولة في ارجاء المعرض، حيث تعرفا من المشاركين على الفرص التعليمية التي يعرضونها وآخر المستجدات في هذا المجال وأشادا بمستوى المشاركة وحسن التنظيم والاعداد، داعين الطلاب وأولياء الامور إلى التعرف عن قرب على الفرص المتاحة والتي يوفرها لهم المعرض تحت سقف واحد وتجتمع فيه جامعات ومعاهد محلية وعالمية توفر خيارات تعليمية متعددة.

مفاجأت

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: ان الدورة الجديدة من المعرض تحفل بالعديد من المفاجآت والمشاركات التي تثري العملية التعليمية وتعزز من مكانة دولة الامارات على الساحة الإقليمية والتي تمتلك منظومة تعليمية حديثة متكاملة، حيث تشارك فيه اكثر من 170 مؤسسة تعليم عالٍ دولية ومحلية تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التعليم العالي والدراسات العليا ومجموعة كبيرة من برامج الشهادات التدريبية وسيصاحبه ندوات وعروض يقدمها عدد من المؤسسات المشاركة ومن قبل خبراء متخصصين.

مشاركة جائزة حمدان

تشارك جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في معرض التعليم الدولي، والذي بدأ يوم أمس وينتهي يوم غد الجمعة، في مركز إكسبو بإمارة الشارقة، وشمل جناح الجائزة كتيبات تعريفية عن الجائزة وفئات المنافسة المختلفة وطرق الترشح لها، إضافة إلى نشرات متنوعة لإدارة رعاية الموهوبين التي تهدف إلى دعم الموهبة وصقلها علمياً ومجتمعياً.

ولقي جناح الجائزة والذي يتواجد للمرة السادسة في معرض إكسبو إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، حيث قام مسؤولو الجناح بتعريف الجمهور على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين، وهي الفئة الدولية لجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز، بالإضافة إلى أنشطة الجائزة ودورها في دعم المتميزين ورعاية الموهوبين.

وتميز جناح الجائزة بتصميم فريد، ساهم في جذب طلاب المدارس والجامعة وزاد رغبتهم في التعرف إلى معايير الجائزة، كما قام مسؤولو الجناح بتوزيع الكتيبات على الزوار إضافة إلى الهدايا التذكارية. يذكر أن مشاركة الجائزة في معرض التعليم الدولي تأتي اتساقاً مع الأهداف الاستراتيجية للجائزة، والتي تعتبر إقامة المعارض جزءا من الترويج للجائزة وتكثيف الترويج الإعلامي.