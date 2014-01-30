ضاحي خلفان يبحث مع السفير اليمني التعاون المشترك

بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، مع احمد علي عبدالله صالح سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الدولة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية.

من جانبه هنأ احمد علي عبدالله صالح، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالمنصب الجديد، متمنيا له دوام التقدم والنجاح في خدمة الوطن والسهر على أمنه وسلامته، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار المجتمعي وتوفير المناخ الآمن الذي يعتبر من أهم مقومات النهضة الشاملة.

وفي ختام اللقاء أهدى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى الدولة، مجسم قلعة نايف، أول مركز شرطة في دبي، بمناسبة الزيارة، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

وحضر اللقاء العقيد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.