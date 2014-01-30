رودجرز: الأهم أن يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

(/ أ ش أ /) - قال براندن رودجرز المدير الفني لليفربول: "رغم سعادتي الغامرة بالفوز أرى أن ضمان التأهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل أهم من التفوق في القمة المحلية".

وأضاف "الفوز عزز موقع ليفربول في المركز الرابع بين الفرق العشرين بالدوري".

وتابع "كنا نعرف أنها مباراة كبيرة. وأكثر ما أسعدني الجمهور، وسأكون اكثر سعادة في نهاية الموسم اذا حصلنا على مكان بين الاربعة الاوائل."

وأشار رودجرز الى أن الاداء خلال المباراة كان مميزا.

وقال: "كنا في غاية الدقة امام مرمى الخصم . واحرزنا اربعة اهداف وكان بوسعنا اضافة هدفين او ربما ثلاثة كان فوزا رائعا بالنسبة لنا وانا سعيد من اجل الجميع".