أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودجرز: الأهم أن يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

Google+ Print
رودجرز: الأهم أن يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا رودجرز: الأهم أن يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

(/ أ ش أ /) - قال براندن رودجرز المدير الفني لليفربول: "رغم سعادتي الغامرة بالفوز أرى أن ضمان التأهل لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل أهم من التفوق في القمة المحلية".

وأضاف "الفوز عزز موقع ليفربول في المركز الرابع بين الفرق العشرين بالدوري".

وتابع "كنا نعرف أنها مباراة كبيرة. وأكثر ما أسعدني الجمهور، وسأكون اكثر سعادة في نهاية الموسم اذا حصلنا على مكان بين الاربعة الاوائل."

وأشار رودجرز الى أن الاداء خلال المباراة كان مميزا.

وقال: "كنا في غاية الدقة امام مرمى الخصم . واحرزنا اربعة اهداف وكان بوسعنا اضافة هدفين او ربما ثلاثة كان فوزا رائعا بالنسبة لنا وانا سعيد من اجل الجميع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع