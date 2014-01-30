تشيلسي يهدر نقطتين بسبب تألق حارس وست هام

أهدر تشيلسي نقطتين في سباق قمة الدوري الإنجليزي بعد تعادله سلبيا مع وست هام في ملعب ستامفورد بريدج.

الفريق الذي ضم النجم المصري الدولي محمد صلاح، أخفق في دك مرمى الضيوف بسبب أداء الحارس الإسباني أدريان دي كاستيو.

وزاد الفارق بين تشيلسي وقمة الدوري الإنجليزي التي يعتليها مانشستر سيتي إلى 3 نقاط.

وذلك بعدما فاز سيتي على توتنام في الجولة ذاتها بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

تألق أدريان

رفض حكم المباراة احتساب هدف لصامويل إيتو مهاجم تشيلسي الذي حاول مغالطة حارس وست هام وتسديد كرة بعد لمسة من أدريان في ركلة حرة.

وانهال تشيلسي بالهجمات معتمدا على إدين أزار وويليان والبديل فرانك لامبارد، لكن في النهاية ظل أدريان يرد كرة تلو الأخرى.

وجاء إهدار النقطتين أمام فريق يحتل المركز الـ18 في جدول الدوري الإنجليزي، وعلى أرض ستامفورد.

ويلتقي تشيلسي في المباراة التالية مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، وقد يتواجد محمد صلاح في القائمة الخاصة بالفريق الأزرق.