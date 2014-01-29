هل عجز عمر الشريف عن دفع إيجار الفندق الذي يقيم فيه بعد إفلاسه؟

أثارت بعض الأخبار التي انتشرت حول إفلاس النجم العالمي عمر الشريف حفيظة محبيه، إذ قيل إنه عاجز عن دفع إيجار الفندق الذي يقيم فيه، وأنه يركب التاكسي كونه لا يملك أموالاً لشراء سيّارة، ما جعل محبيه يسألون: لماذا لم يعمل للزمن حساب ويدخر بعضاً من أمواله؟

هذا التساؤل طرحته "سيدتي نت" على المخرجة إيناس بكر المستشارة الإعلامية لعمر الشريف، فقالت، وهي في قمة الحزن: "أقسم بالله، إنّ هذا الكلام لم يحدث نهائياً. من قال إن عمر الشريف بجلالة قدره أفلس؟ هذا كلام فارغ، وليس له أيّ أساس من الصحة، وعمر يمتلك ثروة طائلة، وليس ثرياً ثراء عادياً، والفندق الذي يقيم فيه إيجاره باهظ للغاية، ومعروف في فرنسا أنه ليس أيّ شخص يقيم فيه".

ولكن لماذا لا يمتلك الشريف بيتا؟ أجابت إيناس: " ولماذا، وهو يعيش وحده، فهو لا يمكن أن يتحمل أن يعيش منعزلاً بين أربعة جدران، ومن سيخدمه إذاً". واستشهدت المخرجة المصرية بالنجم الراحل أحمد ذكي، قائلة إنه كان يمتلك بيتاً جميلاً على ضفاف النيل، لكنه أيضاً فضّل أن يُقيم فترة كبيرة من حياته في أحد الفنادق.

وأما عن ركوبه التاكسي وعدم امتلاكه سيّارة، فقالت إيناس إنه لا يحبّ القيادة نهائياً، ولا يحبّ الزحام حتى يشتري سيّارة ويقودها بنفسه، فهو يحب أن يعيش حياته بشكل بسيط مثله مثل البسطاء.

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