دموع سيد زيان أثناء تكريمه

في لفتة إنسانية طيبة، قام الأب بطرس دانيال والفنانة نهال عنبر بزيارة الفنان سيّد زيان في منزله، وقاموا بإهدائه سورة "يس"، ما دفع الفنان المعتزل للبكاء من هذه المشاعر التي يفتقدها منذ بداية مرضه.

سيّد زيان كان في غاية السعادة بهذه الزيارة التي أعادت إليه الأمل وجعلته يتغلّب على آلام المرض الذي يمنعه من الحركة منذ سنوات، ممّا دفعه إلى الغياب تماماً عن الساحة الفنية.

كان في استقبال الضيوف أسرة زيان المؤلفة من بناته وأحفاده، إضافة إلى عدد من الصحافيين والقنوات الفضائية.

وقد أعرب سيد زيان عن امتنانه لزائريه، موجّهاً شكره إلى الأب بطرس دانيال وإلى الفنانة نهال عنبر على هذه اللفتة الطيبة التي أعادت الحياة إلى قلبه، على حدّ تعبيره.

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