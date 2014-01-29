كشف الفنان جمال سليمان أنه يقوم حاليا بمتابعة بروفات الماكياج الخاصة بشخصية الرئيس جمال عبد الناصر،موضحا انه خضع إلى عدة تجارب من اجل الوصول إلى أقرب صورة تشبهه.
> وأضاف سليمان اعتبارا من يوم الأربعاء القادم يبدأ جلساته مع امخرج مختص للتدريب على طريقة كلام وحركات الرئيس جمال عبد الناصر .
> وقال كذلك انه يقوم بقراءة مذكرات كثيرة تتحدث عن حياة عبد الناصر ،إضافة إلى العودة إلى مقاطع الفيديو مصورة سواء تلك الموجودة على ،اليوتيوب ، أو الوثائق التي قام مخرج العمل بالحصول على بعضها من مراكز أبحاث وأرشيف بريطانية.
> الجدير بالذكر أن مسلسل “صديق العمر” هو أخر اعمال السيناريست الراحل ممدوح الليثي ،وإخراج عثمان ابو اللبن ،و إنتاج إيهاب طلعت ، وهو بطولة مشتركة بين الفنان جمال سليمان الذي يجسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، والفنان باسم سمرة الذي يجسد شخصية المشير عبد الحكيم عامر.
جمال سليمان يعرض أول صورة له بمكياج شخصية جمال عبد الناصر
كشف الفنان جمال سليمان أنه يقوم حاليا بمتابعة بروفات الماكياج الخاصة بشخصية الرئيس جمال عبد الناصر،موضحا انه خضع إلى عدة تجارب من اجل الوصول إلى أقرب صورة تشبهه.