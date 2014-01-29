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مبيعات الهواتف الذكية تتجاوز المليار جهاز في العام الماضي

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مبيعات الهواتف الذكية تتجاوز المليار جهاز في العام الماضي مبيعات الهواتف الذكية تتجاوز المليار جهاز في العام الماضي

سلمسونج وأبل

كشف استطلاع عن ان مبيعات الهواتف الذكية على نطاق العالم في العام الماضي تجاوزت مليار جهاز، استحوذت سامسونغ على حصة الأسد منها.

وجاء في الاستطلاع الذي اجرته شركة IDC المتخصصة بابحاث السوق ان العدد الاجمالي للهواتف الذكية التي بيعت العام الماضي بلغ 1,004 مليار جهاز، مما يمثل زيادة تبلغ 38 بالمئة عن العام الذي سبقه.

واستحوذت سامسونغ الكورية الجنوبية على حصة الاسد من المبيعات، وجاءت بعدها آبل ثم هواوي الصينية.

ومثلت الهواتف الذكية اكثر من نصف العدد الكلي للهواتف النقالة التي بيعت العام الماضي والذي بلغ عددها 1,8 مليار جهاز.
> وقال رايان رايث من IDC “من العوامل المهمة التي دفعت مبيعات الهواتف الذكية كبر حجم الشاشة والسعر الزهيد، ومن هذين العاملين اعتقد ان السعر الزهيد هو الأهم.”

واضاف “صحيح ان الاجهزة زهيدة الثمن لا تسترعي الانتباه والاضواء، ولكن الاحصاءات تشير الى ان هذا هو القطاع الذي يرفع معدلات المبيعات.”
> وقال “ففي الهند والصين، تمثل الهواتف التي يقل سعرها عن 150 دولار غالبية المبيعات، وهي هواتف تتيح المجال للسواد الاعظم ان يتمتعوا باجهزة ذات قدرة فائقة وباسعار زهيدة.”

BBC

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