القس بولس عويضة: الكنيسة و الأزهر جناحي القوات المسلحة

قال القس بولس عويضة أستاذ القانون الكنسي، “إن هناك اتصالات من الدول الخارجية للبابا تواضروس، تدعوه بالسماح منهم للتدخل من أجل حماية المسيحيين، فرد عليهم البابا تواضروس قائلا : لو حرقوا كل الكنائس لصلينا في الجوامع، ولو حرقوا الجوامه أجمعها لصلى المسلمين في كنائس”، مضيفا “أن الازمات المتعلقة بالكنيسة ستحل جميعها بإراداة مصرية، وعلى ارض مصرية”.

كما أضاف عويضة في تصريحات خاصة لوكالة”ONA” للأنباء ، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي، يعشق البابا تواضروس و يبجله، ويعظمه، قائلا ” أن الكنيسة و الأزهر، جناحي القوات المسلحة”.