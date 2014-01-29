خريطة حرارية - ميدو يختار الدفاع العالي مع فتح الله

من أبرز التغييرات التي طرأت على الزمالك مع استقدام أحمد حسام "ميدو" كمدير فني هو الدفاع العالي من الفريق الأبيض.

الدفاع العالي هو الدفاع المتقدم والذي يقف على مقربة من خط الوسط.

ويمكن مشاهدة الفارق بين زمالك "ميدو" ونظيره مع حلمي طولان فيما يخص تلك النقطة في طريقة اللعب من الصورتين التاليتين:

في مباراة حرس الحدود كانت هذه هي الأماكن التي يستخلص فيها فتح الله الكرة، أغلبها من داخل منطقة الجزاء:

أما في مباراة المنيا، قلت تدخلات فتح الله داخل المنطقة وزادت خارجها كما يظهر من ملخص تحركات اللاعب في خريطته الحرارية خلال اللقاء:

هنا ميزة وعيب في تلك الطريقة، الميزة أن الفريق يضغط خصمه بقوة أكبر ويسترجع الكرة كنتيجة بشكل أسرع.

والعيب هو أن الفريق يصبح في خطر الكرات التي تضرب عمقه إن أخطأ ثنائي قلب الدفاع في التدخل على الخصم.