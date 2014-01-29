صابر بن خليفة قد يغادر مرسيليا

مارسيليا /أ ش أ/ قالت صحيفة ليكيب الفرنسية ، اليوم " إن الأمور تغيرت كثيرا في مرسيليا مع الدولى التونسى صابر خليفة رغم إنه لم يكن مطروحا للمغادرة في الفترة الماضية ".

وتوقعت الصحيفة أن ينشط خليفة موسم الانتقالات الشتوي لفريق الجنوب الفرنسي خلال اليومين القادمين ".

وأكدت "ليكيب" أن صابر قد يحصل على عروض كبيرة خلال الساعات القادمة من أحد الفرق القطرية ، لم تسمه.

يذكر أن صابر قد عبر في أكثر من مرة عن عدم رغبته في مغادرة مرسيليا وهو نفس الأمر الذي قام به الفريق بالاصرار على عدم تسريحه ، غير أن الصحيفة ذكرت أيضا أن العرض القطري المغري وحده كفيل بتغيير موقف الطرفين.