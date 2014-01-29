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إنزاجي يرفض عرضا لتدريب ساسولو من أجل ميلان

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إنزاجي يرفض عرضا لتدريب ساسولو من أجل ميلان إنزاجي يرفض عرضا لتدريب ساسولو من أجل ميلان

رفض فيليبو إنزاجي المدير الفني لقطاع الناشئين في ميلان عرضا لتدريب ساسولو في الدوري الإيطالي الممتاز.

ساسولو لجأ لبيبيو إنزاجي لسمعته الطيبة في التدريب مع فريق الشباب في ميلان، وحميته الكبيرة في التدريب بحسب تقرير مجلة كالتشيو إيطاليا.

لكن إنزاجي رد ببيان رسمي أبرزه عبر الإعلام الإيطالي يوم الأربعاء "أشكر ساسولو للغاية على التفكير في شخصي للتدريب".

وتابع سوبر بيبو "ميلان تمسك بي، وأنا أرغب في البقاء.. لهذا أحب الاستمرار مع الروسونيري والعمل بكل قوة مع فريقي".

ويحتل ساسولو المركز الـ18 في جدول الدوري الإيطالي.

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