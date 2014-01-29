البدرى فرغلى: سألتقى الببلاوى والبرعى غدا لبحث أزمة المعاشات

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات، إن رئاسة الوزراء أبلغته فى اتصال هاتفى بلقاء ثلاثى يجمع بين البدرى والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بمقر رئاسة الوزراء الساعة 11 صباحا، لبحث أزمة أصحاب المعاشات.

> وأضاف البدرى فى تصريحات خاصة لــــــ" اليوم السابع"، "أن قبول وزير التضامن أحمد البرعى اليوم الأربعاء لاستقالتى شىء لا يهمنى ولا يفرق كثيرا لأننى قدمت استقالتى دون انتظار رد بالرفض أو القبول فهذه رغبتى من البدايةـ لأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات هذا الذى استقلت منه به الكثير من الأعضاء الذين لا فرق بينهم وبين بطرس غالى، وهم الذين أتى بهم البرعى، وهم أيضا السبب فى الحال الذى وصلنا إليه الآن".

واكد البدري، ان مجلس الإدارة لم ينعقد منذ 4 اشهر فلا اهمية له وانه سيقول هذا الكلام غدا لرئيس الوزراء فى وجود البرعى لان البرعى اول وزير يخالف الدستور الجديد ، وهو من آتى بشخصيات بمجلس الادارة يعادون الثورة والشعب و القوات المسلحة ويسرقون اموال اليتامى و الفقراء.

واشار البدري، إلى ان الأيام القليلة القادمة ستشهد تصعيد الاحتجاجات و الاعتصامات من أصحاب المعاشات، ، قائلا" لن نصمت على حقوقنا المنهوبة من الحكومة وسنقاوم هذا الفساد بكل جهد".