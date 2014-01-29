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غدا.. إعلان قوائم مرشحى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المعلمين

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غدا.. إعلان قوائم مرشحى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المعلمين غدا.. إعلان قوائم مرشحى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المعلمين

قال ناصر صبحى، أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى على مستوى اللجان النقابية، ستعلن غداً الخميس، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات اللجان النقابية على المستوى الجمهورية .

وأوضح صبحى، أنه سيتم عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات للجان النقابية تحت الإشراف القضائى الكامل يوم الخميس الموافق 13 من فبراير المقبل، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعيات العمومية تؤجل عقد تلك الجمعيات العمومية ليوم الخميس 27 فبراير التى أحد بنودها إجراء انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية .

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن النقابة العامة أرسلت خطاباً رسمياً لكافة النقابات الفرعية، طالبتهم فيه بسرعة موافاتها بعناوين مقرات اللجان النقابية وعدد الجمعية العمومية لكل لجنة نقابية، فى موعد غايته غداً الخميس الموافق 30 يناير، حتى يتسنى للجنة القضائية المشرفة الوقوف على إجمالى عدد اللجان الفرعية .

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