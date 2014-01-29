الصيادلة: "الأعلى للجامعات" يوافق على السنة التدريبية أسوة بالأطباء

(أ. ش.أ)

قالت النقابة العامة للصيادلة إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على المقترح المقدم من مجلس النقابة باعتماد السنة التدريبية التى يقضيها الصيادلة كسنة امتياز أسوة بالأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة مع أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم.

وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت بمقترح تفصيلى لهذه السنة التدريبية يشمل الصيدلة الإكلينيكية ومصانع الأدوية، والصيدليات الأهلية على شكل دورات ربع سنوية.

وأضاف أن النقابة سترسل خطابا لوزيرة الصحة غداً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على سنة الامتياز والتى تمكن الصيادلة من التساوى مع أطباء الأسنان فى مشروع قانون الكادر.

كما أعلن نقيب الصيادلة عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على ضم الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية إلى مشروع قانون كادر المهن الطبية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع إيضاح أن المستشفيات الجامعية يسرى عليها ما يسرى على الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والخاضعين لقانون رقم 47 والذى يطبق على جميع الوزارات بالجهاز الإدارى للدولة.