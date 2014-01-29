مستشار شيخ الأزهر: حد "الحرابة" ينطبق على أعمال العنف والإرهاب

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر الشريف لشئون الحوار، إن حد الحرابة وفقًا للشريعة الإسلامية ينطبق على أعمال العنف والعمليات الإرهابية التى يقوم بها البعض الآن بالشارع المصرى.

> وناشد مستشار شيخ الأزهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مؤسسات الدولة بتطبيق القانون الصارم بكل حزم وقوة على من يريد تهديد الوطن وإرهاب المواطنين لبناء الدولة ومستقبلها، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة فى مواجهة العمليات الإرهابية الإجرامية الحمقاء، والضرب بكل قوة على يد الإرهابيين العابثين بمقدرات الوطن.