زوج يقدم بلاغ للنيابة يتهم زوجته بانضمامها للإخوان ويقدم لأمن الدولة صور لها ترفع شعار رابعة

تقدم المواطن أحمد فتحي عبد الحميد الغرباوي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد زوجته أسماء فوزي على عبد النبي ـ المعيدة بجامعة القاهرة قسم الصحة العامة والتي اكتشف أنها تنمتي لجماعة الإخوان.

وأكد في بلاغه أنه أثناء تولي الدكتور محمد مرسي حكم مصر انقلبت وكشفت عن وجهها الحقيقي من كونها ضمن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية وفور سقوط حكم الفاشية والديكتاتورية بدأت تتصل بأعضاء الجماعة الإرهابية وبدأ يسند إليها مهام وسافرت إلى لندن بتاريخ 21/11/2013 ثم سافرت مرة أخرى بتاريخ 24/11/2013 إلى المانيا.

وأوضح أنه اشتدت حدة الخلاف بينه وبين زوجته بعد أن رفض المثول إلى طلباتها بالموافقة على انضمامه للجماعة الإرهابية

واتهم زوجته بأنها تحرض طلاب الجماعة الإرهابية على التظاهر وأرفق حافظة مستندات تحوى على صورة ضوئية لها وهي تشير بعلامة رابعة وخلفها برج بيج بن بلندن وكذلك قدم شهادة تحركات تفيد سفرها إلى لندن وطلب صبري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوجة لكونها منضمة إلى إحدى الجماعات الإرهابية وهي جماعة الإخوان ومحرضة لطلاب جامعة القاهرة على التظاهر والتخريب مستغلة في ذلك وظيفتها كمعيدة بالجامعة قسم الصحة العامة .