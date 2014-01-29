بالصور محافظ سوهاج يشهد حفل افتتاح المهرجان القومي الأول للأنشطة الطلابية‎

شهد اليوم ،اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، حفل افتتاح المهرجان القومي الأول للأنشطة الطلابية بمعبد ميريت آمون بأخميم فى سوهاج تحت شعار ” الشباب شعلة الأمل للنهوض بالوطن ” والذي نظمته جامعة سوهاج بالتعاون مع الوزارات المختلفة وحضر الحفل كلاً من ا.د أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن رئيس الجامعة و أ .د محمود محمود محروس عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة بجامعة سوهاج وعادل عبد اللطيف رئيس مدينة أخميم وعدد من السادة وكلاء الوزارات بالمحافظة .

> حيث استقبل الحرس الفرعوني المحافظ و الوفود المرافقة لة حاملاً شعلة المهرجان ،وقام بالتجول داخل المعبد وصولا إلي الملكة ميريت آمون ،وقام المحافظ بإيقاد شعلة المهرجان امام ميريت آمون والسادة الحضور وأعقب ذلك بدء الاحتفال بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وتخلل الحفل فقرات فنية مقدمة من كورال الجامعة وفقرات المزمار البلدي ورقصة التنورة من فرقة سوهاج الشعبية بثقافة سوهاج ،واختتم الأحتفال بعروض الجمباز الرياضية التى قدمها طلاب كلية التربية الرياضة بسوهاج .

> وألقي المحافظ كلمة شكر فيها قيادات الجامعة وكلية التربية الرياضية علي علي دعوته للمهرجان وعلي الأنشطة الطلابية المتميزة التي تقوم بها الجامعة ، مؤكداً أن الشباب هم بالفعل شعلة الأمل أثناء وبعد ثورة 30 يونيو ، لافتاً أن الجامعة هي العقل والقلب النابض لأي محافظة ، وقال:”سوهاج لن تنهض إلا بعقول ابنائها من شباب الجامعة الوطنيين الذين لن تخدعهم كلمات زائفة أو شعارات واهيه” ،وأردف قائلاً:” أن شبابنا قادر علي التمييز بين من يحب مصر ومن يدعي ذلك كذبا”، مؤكدا ثقته في وعي شباب الجامعة بسوهاج وقدرتهم على إدارة البلاد في المستقبل القريب .