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شيكابالا في الزمالك للحصول على الاستغناء

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شيكابالا في الزمالك للحصول على الاستغناء شيكابالا في الزمالك للحصول على الاستغناء

يتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك في مقر النادي بميت عقبة للاجتماع مع مسؤولي مجلس الإدارة للحصول على الاستغناء الخاص به قبل السفر للبرتغال يوم الخميس للانضمام إلى سبورتنج لشبونة والخضوع للكشف الطبي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن شيكابالا حضر مع سمير عبد التواب ويجتمعان مع كمال درويش رئيس مجلس الإدارة وأيمن يونس عضو المجلس لمحاولة إقناعهما بالحصول على الاستغناء نظير التنازل عن مستحقاته.

شيكابالا مقتنع بأن لديه 14 مليون جنيه لدى الزمالك، ولكن إدارة النادي الأبيض تؤكد أن المبلغ أقل من ذلك بكثير، وهو ما جعل الطرفين يتفقا على تجهيز الأوراق والاجتماع مساء الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي.

ويسعى الزمالك للاستفادة قدر الإمكان مع اقتراب اللاعب من التوقيع لسبورتنج لشبونة بعد انهاء الاتفاق مع وصيف الدوري البرتغالي الموسم الحالي لمدة 5 سنوات.

وينتهي باب الانتقالات الشتوية يوم الجمعة 31 يناير وتؤكد وسائل الإعلام البرتغالية أن شيكابالا سيصل يوم الخميس للكشف الطبي في لشبونة قبل توقيع العقود.

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