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أمن مطروح يضبط سيارتين مسروقتين من الجيزة والإسكندرية بمدينة الحمام

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أمن مطروح يضبط سيارتين مسروقتين من الجيزة والإسكندرية بمدينة الحمام أمن مطروح يضبط سيارتين مسروقتين من الجيزة والإسكندرية بمدينة الحمام

مديرية أمن مطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحمام التابع لمديرية أمن مطروح، من ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما من محافظتي الجيزة والإسكندرية .

حيث تمكن النقيب شادي عليوة ، والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمني بدائرة القسم، من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة هوندا سواء اللون موديل 1993 قيادة مؤمن . خ . أ ( 35 سنة ) مزارع مقيم فرية 21 بمركز الحمام، وبرفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة، تبين أنه مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم شرطة العجوزة بأمن الجيزة عن بلاغ هشام محمد .

كما تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة شيفرولية خضراء اللون، و برفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة، تبين أنه مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم شرطة الرمل بأمن الإسكندرية عن بلاغ “سعيد علي” .

تم التحفظ علي السيارتين بديوان القسم تحت تصرف النيابة ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جنح قسم الحمام .

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