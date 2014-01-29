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لطيفة: أضحكني وجود اسمى بقوائم الإغتيال التونسية

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لطيفة: أضحكني وجود اسمى بقوائم الإغتيال التونسية لطيفة: أضحكني وجود اسمى بقوائم الإغتيال التونسية

قالت الفنانة لطيفة إنها لم تقلق من وجود إسمها ضمن قائمة “الإغتيالات “التى تم الكشف عنها مؤخرا فى تونس، مُؤكدة بإنها ضحكت على من يقول سأقتل فلانا.
> لطيفة قالت بالنهاية نحن فنانون ،وهذه بلادنا، ولا أحد يمنعنا من الغناء لوطننا أنا وزملائي الفنانين التونسيين الكبار، وهذه رسالتنا وسنغني للناس وباسم الناس “نحن مش أحزاب ولا ميليشيا”.

واضافت : “للاسف لنا ثلاث سنوات “عايشين بالسواد”، وأتمنى من رئيس تونس والحكومة الانتقالية أن يجعل تونس كتابا مضيئا ومنيرا، ويجد حلولا للبطالة ،لأزمة الغذاء، للاقتصاد، والسياحة، حيث كان يزور تونس خمسة ملايين سائح، و”الله يهديه”.

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