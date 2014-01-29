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رصدته كاميرا دون علمه.. عضو بالكونجرس يهدد صحفيًا بإلقائه من الشرفة

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رصدته كاميرا دون علمه.. عضو بالكونجرس يهدد صحفيًا بإلقائه من الشرفة رصدته كاميرا دون علمه.. عضو بالكونجرس يهدد صحفيًا بإلقائه من الشرفة

التقطت كاميرا تليفزيونية صورا لعضو مجلس النواب الأمريكي مايكل جريم دون أن يدري وهو يقول لصحفي يوم الثلاثاء 28 يناير: “سأقسمك نصفين” بعدما سُئل في المقابلة عن تحقيق اتحادي في انتهاكات تخص حملته الانتخابية.

وكان العضو الجمهوري عن جزيرة ستاتن بنيويورك قد انصرف للتو بعد مقابلة أجراها ليل الثلاثاء في مبنى الكونجرس بواشنطن مع قناة نيويورك 1 نيوز التي تبث خدمتها مقابل دفع اشتراكات. وكان قد سُئل عن اعتقال أحد جامعي التبرعات لحملته الانتخابية هذا الشهر.

وعاد جريم بينما كانت الكاميرا لا تزال تعمل وواجه الصحفي مايكل ستوتو. وأمكن سماعه وهو يقول “سأقسمك نصفين” وقالت نيويورك 1 انه هدده بإلقائه من الشرفة.

وأصدر جريم بيانا في وقت متأخر من ليل الثلاثاء قائلا إن الصحفي قام “بحيلة رخيصة” بالسؤال عن موضوع غير بيان الرئيس باراك أوباما عن حالة الاتحاد الذي كان الرئيس قد ألقاه للتو.

واعتقلت ديانا دوراند التي كانت تجمع التبرعات لجريم هذا الشهر لاتهامها بجمع أكثر من عشرة آلاف دولار لحملته بصورة غير قانونية.

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