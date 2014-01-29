من القطريين للإماراتيين: ابتعدوا عن لاعبي باريس .. حتى لا تندموا في مانشستر

حذر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان نظيره الإماراتي منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي من مفاوضة لاعبين من الفريق الفرنسي.

ودخل مانشستر سيتي في مفاوضات مع بلاز ماتيودي لاعب وسط باريس سان جيرمان الذي سينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الخليفي في تصريحات للصحفيين "نحترم كل الأندية، ولكن عندما يحاول نادي إغراء لاعبينا، فعليهم أن يحذروا".

وتابع "إذا كانوا يتفاوضون مع لاعبينا، سنتفاوض أيضا مع لاعيبهم، وحينها سيندمون".

وأكد الخليفي أن تحذيراته ليست لسيتي فقط ولكن لأي ناد يحاول ضم لاعبي باريس سان جيرمان دون الدخول في مفاوضات رسمية مع الإدارة.