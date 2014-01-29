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دورتموند يذهب لإدين إدزيكو

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دورتموند يذهب لإدين إدزيكو دورتموند يذهب لإدين إدزيكو

يسعى بروسيا دورتموند لضم إدين إدزيكو مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صحيفة بيلد الألمانية أكدت أن دورتموند يعول على إدزيكو لخلافة روبرت ليفاندوفسكي المهاجم البولندي.

ليفاندوفسكي يطير في الصيف المقبل إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع دورتموند.

ويجلس إدزيكو بديلا في سيتي للمهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو، خاصة أن المقعد الثاني محجوز دوما للمتحرك سيرخيو أجويرو نجم الأرجنتين.

لهذا يرحب إدزيكو بحسب التقرير بالرحيل، بل وأبدى استعداده لتخفيض راتبه حتى ينتقل من قلعة سيتي.

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