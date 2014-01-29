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مشالي رئيسا للاتحاد السكندري بالتزكية حتى مارس 2015

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مشالي رئيسا للاتحاد السكندري بالتزكية حتى مارس 2015 مشالي رئيسا للاتحاد السكندري بالتزكية حتى مارس 2015

فاز محمود مشالي بمقعد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السكندري بالتزكية في الانتخابات التكميلية التي جرت على المقاعد المتبقية في مجلس إدارة زعيم الثغر.

وقررت الجهة الإدارية إقامة انتخابات تكميلية على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس وأربعة أعضاء بجانب عضوين تحت السن.

ولم يتقدم أمام الأسماء المرشحة أحدا، وبالتالي فازوا بالتزكية.

وجاء محمود مشالي رئيسا، وعز حسين نائب الرئيس، وسالم الحسيني وكريم الإربياري وشريف إبراهيم وإبراهيم شعبان على مقاعد الأعضاء.

كما جاء محمد البحيري والسيد عادل على مقعدين تحت السن في مجلس يستمر حتى مارس 2015.

هذا بجانب هشام حسن عضو المجلس السابق الذي لم يتقدم باستقالته.

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