اليوم السابع: انفراد..القبض على أول مجموعة من "بيت المقدس"الإرهابية

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غدًا الخميس، بتفاصيل القبض على أول خلية لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية، التابعة لمليشيات خيرت الشاطر، الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، وكواليس تحقيقات نيابة أمن الدولة مع قائد المجموعة، و3 متهمين آخرين بمهاجمة القمر الصناعى، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية.

ويرصد عدد الخميس، من اليوم السابع، كواليس مخطط جماعة الإخوان لدعم الفريق سامى عنان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى مواجهة المشير عبد الفتاح السيسى.

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