مقتل أمين شرطة على يد مجهولين أمام منزله بالشرقية

لقى أمين شرطة، من قوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مصرعه منذ قليل بعد قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، أثناء ذهابه الى منزله .

تلقى اللواء سامح الكيلانى ، مدير امن الشرقية، اخطارا من الرائد محمود الطحان رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، مفاده وصول ” هانى ابو النعمان ” أمين شرطة من قوة المركز، جثة هامدة لمستشفى ههيا، بعد تلقية عدة طلقات فى الرأس من مجهولين ، ولقى مصرعة فى الحال .

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الى مكان الواقعة، وتم اخطار الكمائن الثابتة والمتحركة، لرصد مرتكبى الواقعة والقبض عليهم .