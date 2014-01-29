طوني خليفة لنضال الأحمدية:أنت مثل والدتي

يبدو أنّ الخلاف بين الإعلاميين طوني خليفة ونضال الأحمدية لم ينته بعد، إذ تم تداول تصريحات لنضال تصف فيها طوني بـ الولد "اللي عم يلعب".

وقد أثار هذا التصريح طوني بشكل كبير حيث رد عليها على حسابه الشخصي على تويتر قائلاً بقصد إحراجها:" اتصل أحدهم يطلب مني الرد على نضال الاحمدية لأنها وصفتني بالولد طيب أين المشكلة ما والدتي رحمها الله كانت تقول لي يا ولد وأنا أحب نضال كوالدة".

ويبدو أن هذا التصريح سيعيد الخلافات بينهما مجدداً، وان لم تكن قد انتهت بالأساس، إذ بدأت شرارة الخلافات الأولى قبل ما يزيد عن الثلاث سنوات عندما قدّم الإعلاميين الزميلان برنامجين على القناة المصرية "القاهرة والناس"، حيث كان طوني يقدم برنامجه "بلسان معارضيك" أما نضال فكانت تقدم برنامجها «مع نضال" وبدأ الأمر بمنافسة وانتهى إلى تصريحات متبادلة يبدو أنها لم تنته بعد.

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