“فتح” تدين قتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شمال رام الله

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عملية قتل الشاب محمد محمود مبارك برصاص قوات إسرائيلية اليوم شمال رام الله، واصفة هذه العملية بأنها “جريمة وإرهاب احتلالي”.

> وقالت مفوضية الإعلام والثقافة لحركة “فتح – فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء- “إننا ونحن ننعى شهيد الحركة محمد محمود مبارك فإننا نعتبر جريمة الاحتلال الإسرائيلي إرهاب دولة يستهدف المواطن الفلسطيني مباشرة لإخضاعه للأمر الواقع، مؤكدة على إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وعجز دولة الاحتلال الاستيطاني عن كسرها”.

> وتعهدت لكل شهداء الشعب الفلسطيني على المضي قدما بالنضال والمقاومة الشعبية حتى قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، موجهة التحية لروح الشهيد مبارك الذي كان واحدا من كوادرها الملتزمين والوطنيين المشهود لهم بالإلتزام بمبادئ الحركة وأهدافها.

> وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على محمد محمود مبارك (20 عاما) غدرا بالقرب من عين سينيا شمال رام الله، واحتجزت جثمانه ومنعت اقتراب سيارة الإسعاف الفلسطينية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت للتغطية على الجريمة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

أ.ش.أ