نائب رئيس جامعة الاسكندرية يستقبل المستشار الثقافي الفرنسي‎

التقى اليوم الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيـس جامعـة الاسكندرية للدرسات العليا والبحوث الوفد الفرنسى الـذى يضـم السيـد جان لوك لافو المستشار الثقافى الفرنسى والسيدة فيرونيك ريفيل مديرة المعهد الفرنسى بالاسكندرية .

حيث تم الاتفاق على إنشاء درجات علمية مشتركة بين جامعة الاسكندرية والجامعات الفرنسية المتميزة والتوسـع فـى تطبيـق نظـام الدرجـة المزدوجة ( Cotutelle ) والذى يطبق حالياً بكليات الآداب والتربية والعلوم بالجامعة لمنح درجات دكتوراه مصرية فرنسية .

وتم خلال اللقاء استعراض الاتفاقيات الموقعة بين جامعة الاسكندرية والجامعات الفرنسية وامكانية تفعيلها والاستفادة منها فى انشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة ، كما تم بحث إمكانية التعاون بين كليات الحقوق والطب والزراعة وأقسام العمارة والجامعات الفرنسية لإنشاء درجات علمية مشتركة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ، وفى هذا الشأن تستضيف الجامعة الشهر القادم الملحق الثقافى المسئول عن قطاع الجامعات بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لبدء تفعيل هذا التعاون .