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3 طائرات حربية اسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية

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3 طائرات حربية اسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية 3 طائرات حربية اسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية

 انتهكت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأجواء اللبنانية على دفعتين متتاليتين.

وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقة الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب عقب تحليق استمر 4 ساعات و40 دقيقة.
> كما خرقت طائرتان حربيتان تابعتان لإسرائيل الاجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الاجواء من فوق البحر مقابل الناقورة عقب تحليق استمر ساعة و40 دقيقة.

 

 

أ.ش.أ

 

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