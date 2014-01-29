الرئيس عدلى منصور يوجه رسالة إلى رئيس الكونجو برازافيل

وجه رئيس الجمهورية عدلى منصور رسالة لنظيره فى الكونغو برازافيل الرئيس دينيس ساسو نغيسو، ونقل الرسالة إيهاب أبو سريع سفير مصر بالكونغو خلال لقائه “سيلفستر مامينا” سكرتير عام وزارة الخارجية الكونغولية .

> يأتى ذلك فى إطار جهود السفارة المصرية في برازافيل لتوضيح تطورات الأوضاع في مصر والمنتظر تناولها خلال فعاليات القمة الأفريقية المرتقبة في أديس أبابا يومي 30 و31 الجاري واجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى القمة اليوم .

> استعرض السفير إيهاب أبو سريع الخطوات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة المصرية لتحقيق كافة البنود الواردة في خارطة الطريق، مشيراً إلى الاستحقاق الدستوري الذي تم في يناير الجاري وما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من موافقة شعبية على الدستور، وموضحاً بدء الاستعدادات في الوقت الراهن للانتخابات الرئاسية تليها الانتخابات البرلمانية.

> ومن جانبه أكد المسئول الكونغولي أنه سيقوم بنقل الرسالة كاملة إلى القيادة السياسية الكونغولية، نظراً للاهتمام الكبير من مسئولي دولته تجاه الحالة المصرية، مشدداً على أن دعم الكونغو لمصر أمراً لا يمكن الحياد عنه، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر من أكبر الداعمين لمصر داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي، الأمر الذي يؤكد مدى حرص برازافيل الشديد على عودة مصر في أسرع وقت لممارسة نشاطها ودورها الطبيعي في منظمة الاتحاد الأفريقي.

أ.ش.أ