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48 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 2 مليون و 400 ألف طن‎

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48 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 2 مليون و 400 ألف طن‎ 48 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 2 مليون و 400 ألف طن‎

أعلنت إدارة هيئة قناة السويس عن ان هناك 48 سفينة قد عبرت بممر المجرى الملاحى لقناة السويس من قافلتى الاتجاهين بصافى حمولة اجمالية كلية2,372,059
> وتضم عدد 20 سفينة من قافلة الشمال و28 من الجنوب .
> واوضح بيان حركة الملاحة ان OOCL BRUSSELS للحاويات اكبر سفن قافلة الشمال بحمولة 148,139 جنسية هونج كونج قادمة من ومتجهة الى السعوديه ،مشيراً الى أن سفينة الجنوب MSC LA SPEZIA بحمولة 158,119 ترفع علم المانيا قادمة من السعوديه ومتجهة نحو لبنان.

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