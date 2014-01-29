محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ 38 من كلية زايد الثاني العسكرية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حفل تخريج الدورة الـ 38 من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.

حضر الحفل الذي أقيم صباح اليوم في ميدان الكلية، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب قادة وضباط أفرع القوات المسلحة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما حضره أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة وقادة عسكريون من عدد من الدول العربية وأهل وذوو الخريجين.

بدء الحفل بالسلام الوطني ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل بالتفتيش على طابور الخريجين، ثم تليت آيات من القرآن الكريم وأدى بعدها الخريجون عرضاً عسكرياً مر من أمام المنصة العسكرية، ثم أدوا القسم "أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدافعين عن ترابها ومكتسباتها الوطنية ومحافظين على شرفهم وسلاحهم منفذين لأوامر رؤسائهم في البر والبحر والجو داخل الدولة وخارجها، حامين علم دولة الإمارات واستقلالها وسلامة أراضيها.

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