أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فيديو..محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي

Google+ Print
فيديو..محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي فيديو..محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بعد ظهر اليوم " معرض و مؤتمر الصحة العربي " في دورته التاسعة والثلاثين الذي يستضيفه " مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض " على مدى أربعة أيام ويختتم مساء غد " الخميس ".

  وقد تجول سموه في مختلف أرجاء المعرض الذي يشغل القاعات كافة بما فيها قاعتا زعبيل والشيخ سعيد الأكبر مساحة.
>  
> وخلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وسعادة عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي و سعادة الدكتورة مها بركات رئيسة هيئة الصحة في أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي..اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..على أحدث المعروضات التي تشمل المختبرات الطبية وغرف العمليات الجراحية والمعدات الطبية العلاجية والتي تدخل في تجهيز المستشفيات والعيادات الصحية بمختلف أنواعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل