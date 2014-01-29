فيديو..محمد بن راشد يزور معرض ومؤتمر الصحة العربي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بعد ظهر اليوم " معرض و مؤتمر الصحة العربي " في دورته التاسعة والثلاثين الذي يستضيفه " مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض " على مدى أربعة أيام ويختتم مساء غد " الخميس ".

وقد تجول سموه في مختلف أرجاء المعرض الذي يشغل القاعات كافة بما فيها قاعتا زعبيل والشيخ سعيد الأكبر مساحة.

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> وخلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وسعادة عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي و سعادة الدكتورة مها بركات رئيسة هيئة الصحة في أبوظبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي..اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..على أحدث المعروضات التي تشمل المختبرات الطبية وغرف العمليات الجراحية والمعدات الطبية العلاجية والتي تدخل في تجهيز المستشفيات والعيادات الصحية بمختلف أنواعها.