أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تشغيل فرع الأزهر بالبهنسا بالمنيا العام القادم وإضافة 4349 فدان للمساحة الحالية

Google+ Print
تشغيل فرع الأزهر بالبهنسا بالمنيا العام القادم وإضافة 4349 فدان للمساحة الحالية تشغيل فرع الأزهر بالبهنسا بالمنيا العام القادم وإضافة 4349 فدان للمساحة الحالية

جامعة الازهر

وافق مجلس جامعة الأزهر على البدء فى تشغيل فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا اعتبارا من العام الدراسي القادم 2014/2015م حيث سيتم البدء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

كان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قد قام بزيارة لفرع الجامعة ووعد بمخاطبة مشيخة الأزهر ومجلس الجامعة للموافقة على بدء الدراسة فى الجامعة خلال العام الدراسي القادم.

ومن جانب آخر وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى جلسته رقم 39 برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إضافة مساحة قدرها 4349 فدان إلى المساحة الأساسية 1500 متر للجامعة لإجراء التوسعات اللازمة.

وتقدمت الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا بالشكر للمحافظ على مجهودات لتشغيل فرع الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا