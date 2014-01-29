تشغيل فرع الأزهر بالبهنسا بالمنيا العام القادم وإضافة 4349 فدان للمساحة الحالية

وافق مجلس جامعة الأزهر على البدء فى تشغيل فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا اعتبارا من العام الدراسي القادم 2014/2015م حيث سيتم البدء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين.

كان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قد قام بزيارة لفرع الجامعة ووعد بمخاطبة مشيخة الأزهر ومجلس الجامعة للموافقة على بدء الدراسة فى الجامعة خلال العام الدراسي القادم.

ومن جانب آخر وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى جلسته رقم 39 برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إضافة مساحة قدرها 4349 فدان إلى المساحة الأساسية 1500 متر للجامعة لإجراء التوسعات اللازمة.

وتقدمت الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا بالشكر للمحافظ على مجهودات لتشغيل فرع الجامعة.