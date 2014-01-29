بعد كارثة الحمامة.. بابا الفاتيكان يستخدم ببغاء

يبدو أن بابا الفاتيكان تصالح مع عالم الطيور. فبعدما انتهى إطلاقه حمامتين يوم الأحد الماضي نهاية مروعة، حمل فرانسيس فرحا ببغاء أخضر اللون يحمل اسم “أموري” وباركه اليوم.

“فرانسيس” مر في البداية على الببغاء أثناء عظته العامة، لكنه ما لبث أن عاد ووضع الطائر على أصبعه بضع ثوان. وقال صاحب الببغاء ويدعى فرانسيسكو لومباردي أن طائره ردد كلمة “بابا” التي كان يهتف بها الجماهير.

يُذكر أن طفلين كانا يحيطان بالبابا أطلقا الحمماتين البيضاوين من نافذته التي تشرف على ميدان القديس بطرس يوم الأحد الماضي. لكن سرعان ما هاجم غراب ونورس الطائرين وفتكا بهما. وحث نشطاء يدافعون عن حقوق الحيوان، حثوا فرانسيس على التخلي عن هذا التقليد، قائلين إن الحمام الداجن لا يمكنه البقاء على قيد الحياة في الحياة البرية.

أ ب