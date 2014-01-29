فتاة هندية عمرها 19 عامًا تبدو طفلة ذات عامين

تطرقت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية،لحالة ازيفا خاتون، الفتاة الهندية البالغة من العمر 19 عاما، للوهلة الأولى تظن أنها فتاة صغيرة تلعب مع أخواتها وتعانقها أمها. إنه على الرغم من ظهورها كطفلة صغيرة في عمرها الثاني إلا أنها في الواقع في سنها الـ19 حيث توقف نموها بعد السنة الثانية من عمرها،.

> ويبلغ وزن “أزيفا” أكثر من 6 كيلو جرام بقليل وهي بحاجة إلى أن تحملها والدتها في كل مكان كما أنها تطعمها بالملعقة.

> وكانت أزيفا في صحة جيدة عند ميلادها في عام 1994 واستطاعت المشي والتحدث ولكن بعد ذلك توقف نموها.

> واحتارت الأسرة في حالة ابنتها حيث اخبرهم الأطباء أنها ستنمو ثانية ثم قالوا إن ذلك يرجع إلى مرض السرطان ثم أكدوا أنه ناتج عن اضطراب في الهرمونات.

> ويعتقد العلماء أن ازيفا تعاني من “متلازمة لارون” وهي حالة وراثية نادرة.