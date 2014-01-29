الدجين: جملة مشاريع ستساهم في تطوير النظافة.. بالرياض

قال الدكتور إبراهيم الدجين وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، إن هناك عدداً من العقود بالرياض في طريقها للتنفيذ وتشمل العديد من الخدمات سواء على مستوى النظافة ورفع المخلفات من الاراضي الفضاء او الحدائق مؤكدا ان هذه المشاريع سيكون لها اثر كبير على مستوى نظافة احياء الرياض.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس حي النسيم التطوعي المنبثق عن لجنة التنمية الاجتماعية بالحي، بحضور مدير عام تطوير الأحياء الدكتور منصور الحركان.

واستعرض اللقاء تقريرا حول ابرز احتياجات ومشاكل حي النسيم، والتي جاء في مقدمتها تزايد أعداد العمالة التي تسكن بعض الاحواش المخالفة والتي انتشرت مؤخرا في الحي بعد التشديد في الحملات الأمنية، وكذلك مضايقة سكان الحي بسكن العزاب والذي يؤدي الى اغلاق بعض الشوارع وانتشار وقوف الشاحنات وسيارات النقل الكبيرة داخل الحي، اضافة الى قلة الحدائق والمتنزهات مقارنة بعدد السكان، والذي يتجاوز نصف مليون نسمة.

وأكد الدكتور الدجين اهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة امين منطقة الرياض، لتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير الاحياء وتعزيز العمل البلدي بما يحقق تطلعات سكان العاصمة، مشيرا الى اهتمام الامانة بتطوير كافة الاحياء وفي مقدمتها حي النسيم.

من جانبهم رحب أعضاء مجلس اصدقاء حي النسيم بما وجدوه من تفاعل وتفهم من مسؤولي الامانة، مؤكدين ان سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الامانة هي ما شجعهم على التواصل بهذا الشكل البناء مع مسؤولي الامانة، متطلعين الى معالجة المشاكل التي تقلق سكان الحي.